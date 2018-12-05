شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاتهام تامر عاشور بالاستيلاء على 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين أن خبر استيلاء المطرب تامر عاشور على 150 ألف جنيه من منظم حفلات خبر كاذب، قائلا:" إن منظم الحفلات اتفق بالفعل مع تامر عاشور على إقامة حفل ودفع له العربون، ثم أجل موعد الحفل 4 مرات، وبالتالي من حق عضو نقابة الموسيقيين تامر عاشور، أن يحتفظ بالعربون دون إقامة الحفل، وذلك لأن منظم الحفلات فشل في إقامة الحفل في الموعد المتفق بل وأجله أكثر من مرة".

وكان أحد منظمي الحفلات زعم أنه رفع قضية على الفنان تامر عاشور ، مدعياً أن عاشور استولى على 150 ألف جنيه، وأنه حاول في البداية أن يحل المشكلة بشكل ودّي مع المطرب ومدير أعماله آسر عاشور، إلا أنهما تجاهلا اتصالاته للتسوية ورفضا رد المبلغ، وتواصل بعدها مع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، إلا أن النقابة لم تتحرك.