تعرف على الموعد الجديد لتصوير فيلم تامر حسني "نصب تذكاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

هل يبدأ تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه "نصب تذكاري" الأسبوع المقبل؟ سؤال يجيب عنه المخرج اللبناني سعيد الماروق.

وقال الماروق لمصراوي، الأربعاء: "الفيلم سيبدأ تصويره منتصف ديسمبر الحالي بعد إتمامنا لكافة التعاقدات والتحضيرات الخاصة بالعمل".

وأضاف "سأعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال الإعداد للفيلم"، موضحًا أن الفيلم قصة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.

وتابع الماروق "سنقوم بتصوير غالبية مشاهده في مصر بالفترة من ديسمبر إلى يناير، وهو فيلم يمزج بين الأكشن والكوميديا".

وفيما يخص التعاون مع تامر، قال سعيد الماروق: "في توافق كبير في الروح والحالة المزاجية يجمعني مع تامر حسني، وكنا نعد لتقديم الفيلم قبل أن أتولى إخراج كليب أغنية (وأنت معايا) الذي يجمعه بالشاب خالد، وخلال تلك الفترة أصبح استعدادنا للعمل السينمائي أسرع".

الفيلم يعيد زينة للظهور أمام تامر حسني بعد 10 سنوات من فيلمهما "كابتن هيما"، وهو الثالث لهما معا، بعد أن شاركا في فيلم "حالة حب"، ويشاركهما بطولة الفيلم الجديد خالد الصاوي، محمد ثروت وعزت أبو عوف وعائشة بن أحمد، وأحمد فتحي.