عمرو دياب يعيد ميريام فارس إلى الأضواء

بعد غياب شارف على السنة، تستعد الفنانة ميريام فارس للعودة إلى الأضواء، وتحديداً ليلة رأس السنة.

فقد أعلنت جزيرة الماريه، في أبوظبي، عن تعاونها مع "بلاتينوم ريكوردز"، لاستقبال عام 2019 بحفل غنائي يُقام على ممشى الواجهة البحرية للجزيرة ويحييه عمرو دياب وميريام فارس، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية المميز.

ستفتتح ميريام الحفل، وتكون المرة الأولى التي تطل فيها على جمهورها بعد غياب طويل بسبب الوعكة الصحية، إلا إذا قررت قبلها أن تظهر لتكشف حقيقة الوعكة التي أرغمتها على الابتعاد طوال الفترة الماضية.

وقد أكد البعض أن ميريام حامل في شهرها الأخير، وأنّ الحفل سيكشف عن حملها، في حين وضع البعض كل ما يتم تداوله في خانة الشائعات التي ستنفيها ميريام بنفسها.

يذكر أن ميريام نشرت صورة عليها تاريخ 12-12-2018 دون أن توضح ماذا يعني هذا التاريخ، بانتظار أن تكشف الفنانة عن معلومات جديدة تضع حداً للشائعات.