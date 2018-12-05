مراد يلدريم في تصريح صادم عن خديجة شانديل

في وقت تحدّثت فيه الصحافة التركية عن انضمام الممثلة خديجة شانديل إلى مسلسل مراد يلدريم الجديد، أكّد مراد في أوّل تصريح له أنّه "لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن"، في تصريح صدم محبي خديحة، الذين احتفلوا بانضمامها إلى المسلسل.

وكان مراد قد أعلن عن توقيعه عقد مسلسله الجديد مع شركة "تايمز بي"، بعد غياب طويل عن الدراما منذ فشل مسلسله الأخير "ملكة الليل"، الذي لعب دور البطولة فيه مع مريم أوزرلي، ليتفرّغ بعدها لتقديم برنامج "من سيربح المليون".

وقد تحدّثت الصحافة التركية عن انضمام خديجة إلى المسلسل، كون زوجها هو مدير الشركة المنتجة.

ويبدو أنّ المفاوضات مع خديجة جدية، إلا أنّها لغاية الآن لم توقّع عقد المسلسل، لتبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.