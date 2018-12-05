بالفيديو: محمد صبحي يهاجم أحمد الفيشاوي وزوجته ويدافع عن رانيا يوسف

لم تنتهِ بعد مفاعيل قضية الفنانة رانيا يوسف وفستانها الشهير، إذ لا تزال البرامج الفنية وبرامج التوك شو في مصر تتداول القضية بوصفها الأكثر إثارة مع تقدّم أكثر من محامي ببلاغ ضدّ رانيا بتهمة تشجيع الفسق والرذيلة.

الفنان المصري محمد صبحي دافع عن رانيا، مؤكداً أنّ اعتذار الفنانة مقبول.

وقال صبحي إنّه يجب أن تتوقف "المذبحة" التي تتعرّض لها حالياً، مشيراً إلى أنّ ما فعله الفنان أحمد الفيشاوي بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، أكثر إفساداً للذوق وخدشاً للحياء العام.

وتابع صبحي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا توجد أي علاقة تربطه برانيا يوسف سوى أنها مجرد زميلة مثل أي زميل، وأنه ضد ظهورها بهذا الفستان ألف بالمئة وأضاف: إحنا شوفنا أبشع من ده في عده مهرجانات تُعرض في مصر، هو فيه أقبح من فنان يدخل مهرجان بالمُزة بتاعته، ترتدي أبشع مما رأينا من رانيا يوسف، ولا أبشع من اللي شوفناه ويُقبلها من الفم أمام عدسات التليفزيون، وبيقلِّد مهرجانات بره؟!.

وأشار صبحي إلى أن رانيا يوسف فنانة محترمة وملتزمة تقدم أعمالًا فنية جيدة ولم تتعرّ سابقاً، وذكّر المشاهدين أنّها ظهرت عبر الفضائيات واعتذرت للجميع، وأكدت أنّها لن تقوم بهذا الفعل مرة أخرى، وقال: في نظري هذا كلام مرضٍ جدًّا، ندبحها لازم يبقى في قليل من الرحمة، اللي حصل جرس إنذار لها، لأن المهرجانات مش للبس فقط، وأنا احترمت اعتذارها واعترافها بأنها غلطانة.