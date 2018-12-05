مريم حسين: الرجال انقرضوا كالديناصورات ولم يتبقّ سوى الذكور

في فيدو مثير للجدل نشرته عبر سناب شات، استعانت الفنانة مريم حسين بمقولة الراحلة أمل حمادة أنّ الرجال انقرضوا، ودعت النساء إلى الاعتماد على أنفسهن، وحذّرتهن من طمع الرجال، الذي يسعون إلى مالهن.

وقالت مريم "لا تعتمدي على زوجك أو حبيبك أو حتى والدك. بل اصنعي نفسك بنفسك، الرجال انقرضوا ولم يتبق سوى الذكور".

وتابعت " الرجال ماتوا وانقرضوا على حد قول أمل حمادة. هناك فارق بين الرجال والذكور، وبسبب الحروب التي مرّت مع الوقت، ومع تتالي الأجيال لم يبقَ سوى الذكور"

وأضافت " يا عزيزتي احصلي على فلوسك بنفسك واستمتعي بوقتك في أي مكان تريديه، لأنّ نقطة ضعف الرجل عند المرأة هي فلوسها. الرجال انقرضوا كالديناصورات".

وتابعت "جميع الرجال مفلسون، وقبل أن يتعشّى بك الرجل، إفطري عليه وتغدّيه كمان"

وقد أثارت تصريحات مريم الجدل، بين من اعتبر أنها تبالغ في ردة فعلها، وبين من تفهّم موقفها بعد تجربة زواجها وطلاقها القاسية.