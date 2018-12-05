شكرا لقرائتكم بعد "يا راحتي النفسية".. أغنية عراقية جديدة تأسر يوتيوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد نجاح أغنية "تعال" التي فاقت 240 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أشهر، لقيت أغنية عراقية جديدة، تحمل اسم "هوى" للفنانين مصطفى العبدالله وعلي جاسم، التي صورت مشاهدها في العاصمة الفرنسية باريس، أمام برج إيفل، نجاحاً كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداتها خلال أسبوعين، على يوتيوب، أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وتمكنت الأغنية (من كلمات زيدون مؤيد وألحان علي جاسم)، التي عرفت ببساطة كلماتها، من خطف قلوب متابعي الفن العراقي.

يشار إلى أنه سبق للفنانين الشابين أن حققا نجاحا كبيراً في أغنية "يا راحتي النفسية" التي حصلت على 174 مليون مشاهدة في وقت قياسي أيضاً.

وأصبح للفن العراقي في الآونة الأخيرة متابعون في البلدان العربية، بعد أن كانت التجربة الفنية الغنائية العراقية محصورة في البلاد.

ولم يشذ عن قاعدة التقوقع "محلياً"، سوى الفنان ناظم الغزالي، وسعدون جابر، حتى حقق كاظم الساهر الاختراق العربي الأوسع، رغم أوضاع العراق المأزومة بداية التسعينيات، لأنه وازن بذكاء ما بين الغناء الشعبي العراقي وطموحه الشخصي بتكريس نفسه مطرباً للقصيدة العربية.