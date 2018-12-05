سلوك متحضر يجمع الفنانة هنا شيحة مع طليقة زوجها أحمد فلوكس

القاهرة _ لايف ستايل
التقت الفنانة هنا شيحة برابيا الحراب، طليقة زوجها أحمد فلوكس، وكشف كلاهما أن علاقتهما على ما يرام. ونشرت رابيا الحراب، طليقة الفنان أحمد فلوكس وأم ابنه، صورة تجمعها بالفنانة هنا شيحة زوجة طليقها، على حسابها في "إنستغرام"، لتعيد شيحة نشر الصورة عينها وتعلق عليها بقولها: "كان يوماً جميلاً مع الجميلة رابيا".
وبعدها نشرت شيحة مجموعة من الصور تجمعها بزوجها أحمد فلوكس من حفل عقد القران وشهر العسل وعلقت عليها قائلة: "كل يوم بيزيد احترامي وتقديري ليك.. يا حب عمري أنت النور اللي ربنا بعتهولي".
وكانت رابيا علقت منذ أيام على صورة تجمع أحمد فلوكس وابنه، داعية الله أن يحفظهما، ومدحت هنا واصفة إياها بالجميلة شكلاً وموضوعاً. في مفاجأة أدهشت كثيرين، التقت الفنانة هنا شيحة برابيا الحراب، طليقة زوجها أحمد فلوكس، وكشف كلاهما أن علاقتهما على ما يرام.
ونشرت رابيا الحراب، طليقة الفنان أحمد فلوكس وأم ابنه، صورة تجمعها بالفنانة هنا شيحة زوجة طليقها، على حسابها في "إنستغرام"، لتعيد شيحة نشر الصورة عينها وتعلق عليها بقولها: "كان يوماً جميلاً مع الجميلة رابيا".
وبعدها نشرت شيحة مجموعة من الصور تجمعها بزوجها أحمد فلوكس من حفل عقد القران وشهر العسل وعلقت عليها قائلة: "كل يوم بيزيد احترامي وتقديري ليك.. يا حب عمري أنت النور اللي ربنا بعتهولي".
وكانت رابيا علقت منذ أيام على صورة تجمع أحمد فلوكس وابنه، داعية الله أن يحفظهما، ومدحت هنا واصفة إياها بالجميلة شكلاً وموضوعاً.
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