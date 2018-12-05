الفنان العالمي جاكي شان يكشف الكثير من أسرار حياته في مذكراته

كشف الممثل العالمي جاكي شان الكثير من أسرار حياته من خلال مذكراته التي نشرت أمس "الثلاثاء" في الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان Never Grow Up.

وصدمت اعترافاته الكثير من معجبيه حيث أشار، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إلى أنّه كان شخصاً مروعاً في حياته الخاصة.

ولفت إلى أنه ألقى بابنه على الأريكة بطريقة عنيفة خلال مشاجرة عائلية. وذكر أنّه لم يكن زوجاً جيداً لطليقته الممثلة التايوانية جوان لين كما لم يكن أباً مميزاً لابنه.

وأفاد بأنه قام بخيانتها وأنّه تعامل مع ابنه بطريقة عنيفة جداً بسبب نوبة غضب. وقال: "كنت أنانياً ولم أكن أعرف كيف يمكنني التفاهم مع الآخرين. وكنت أيضاً شديد التأثر بالمحيط".

وروى أنه كان في مرحلة ما محاطاً ببعض الأشخاص السيئين وأن آخرين استغلوا كرمه. وأضاف: "بعدما تعيش فقيراً، يمنحك المال الثقة بالنفس. كنت أحب أن أحاط بالكثير من الأشخاص".

وتابع: "منذ 10 سنوات أنفقت مبلغ مليوني دولار من أجل الاستمتاع برفقة أصدقائي. كما قدمت الكثير من الهدايا الفاخرة: ساعات، سيارات، سترات من الجلد يدوية الصنع،...".