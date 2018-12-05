فيفي عبدة تعود إلى الرقص في احتفالات حلول العام الجديد

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها بعودتها إلى الرقص، من خلال إحياء بعض الحفلات إلى جانب عدد من النجوم احتفالاً بحلول العام الجديد. وأعلنت ذلك خلال استضافتها ضمن إحدى حلقات برنامج "هنا الكويت" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد.

وأشارت إلى أنها تشعر بالندم بعد توقفها عن الرقص، وأن ذلك أدى إلى اكتسابها الوزن الزائد. ولفتت في الحلقة نفسها إلى أنها تحرص دائماً على التواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت مؤخراً ضجة كبيرة بإطلالتها على السجادة الحمراء للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

والسبب ارتداؤها فستاناً عرضها للكثير من الانتقادات من قبل خبيرات الموضة، إذ اعتبرن أن لونه غير مناسب لبشرتها وأن اتساع التصميم وانتفاخه جعلها تبدو ممتئلة وبدينة.