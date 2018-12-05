شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل استمعت لـ"فريدى ميركورى" وهو يغنى شعبى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر يفاجئنا رواد مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو ساخر، آخرها افتكاسة للمطرب العالمى الشهير فريدى ميركورى وهو يغنى الأغنية الشعبية "يا أمايا ياما".

وطرح مؤخرًا بدور العرض المصرية الفيلم الأمريكى «بوهيميان رابسودي» بطولة الفنان الأمريكى ذو الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتناول العمل السيرة الذاتية لرحلة صعود فرقة «الروك» البريطانية «كوين»، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وتعد من أهم الفرق البريطانية الموسيقية بداية من كونهم مجموعة من الطلبة الجامعيين اليافعين وحتى الحفل الخيرى الأسطورى الذى قدموه فى عام 1985 التابع لإذاعة «Live Aid» لجمع التبرعات لمساعدة إثيوبيا على مواجهة المجاعة.

ويلقى العمل الضوء على حياة المغنى الرئيسى للفرقة فريدى ميركوري، وشغفه بالموسيقى وعلاقاته وميوله الجنسية، وعلاقته بمارى أوستن حبيبته وصديقته التى ظلت معه حتى اللحظات الأخيرة فى حياته، ووصفها بـ«حب حياته الكبير».

يذكر أن فريدى ميركورى ولد فى زانزيبار (جزء من تنزانيا حاليًا)، وكان اسمه فاروق بولسار، ولكنه حصل على اسم «فريدى» خلال دراسته فى مدرسة سانت بيتر الإنجليزية الداخلية قبل أن ينتقل مع عائلته إلى إنجلترا.

ويعد «ميركورى» من الشخصيات التى ألهمت العديد من المغنيين والفنانين الكبار والمشهورين أمثال «كاتى بيرى»، والتى قالت إنه لا يزال أحد الشخصيات التى أثرت فيها بشكل كبير، فطريقته الساخرة فى كتابة كلماته وعدم مبالاته بأحد ألهمتها كثيرًا فى حياتها الموسيقية.