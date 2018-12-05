شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يحتفل بعيد زواجه الأول برسالة قوية لزوجته وابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان الشاب محمد عبد الرحمن، بعيد زواجه الأول، موجهًا رسالة لزوجته وابنته، قائلا: "ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا".

ونشر عبد الرحمن صورة له مع زوجته من حفل الزفاف، علق عليها: "اللهم لك الحمد كثيرًا طيبًا مباركًا، الحمد لله عدت سنة وإحنا مع بعض متجمعين فى بيت واحد وانتى معايا يا أحلى آية فى الدنيا، ربنا ميحرمنيش منك أبدًا ويديم علينا نعمة المحبة".

وأضاف عبد الرحمن: "الحمد لله بقينا تلاتة، ربنا رزقنا بأحلى ليلى، كلنا ماسكين فى بعض، ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا ويكفينا شر كل حاجة وحشه احنا وانتوا".

محمد عبد الرحمن