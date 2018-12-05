شكرا لقرائتكم خبر عن عن قرب.. تعرف على كيفين هارت مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نجم الكوميديا العالمي كيفين هارت محط اهتمام عدد كبير من وسائل الاعلام الفنية صباح اليوم، وذلك بعد كشف القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 أن هارت سيقدم الحفل، واليوم نستعرض عدد من المعلومات الخاصة بالنجم الشهير: اسمه الحقيقي كيفين دانيال هارت ولد 6 يوليو 1979 في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية اول عرض قدمه في حياته كان " stand-up comedy " بفترة الشباب بملهى ليلي في فيلادلفيا بدأ مسيرته الفنية في 2001 محققا سلسلة من النجاحات حتى الآن تزوج مرتين الأولي من توري هارت في 2003 حتي 2011، ثم تزوج أنيكو باريش في 2016 كيفين هارت هو أب لثلاث أطفال ثروته وصلت الي 150 مليون دولار من أشهر اعماله الفنية " Ride Along " و " Think Like a Man Too " و " The Wedding Ringer " و " Central Intelligence " و " The Upside " حصد عدد كبير من الجوائز ابرزها " BET Awards " و " CinemaCon "و " Image Awards " و " Kids' Choice Awards "

كيفين هارت

كيفين هارت

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