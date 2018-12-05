شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يلتحق بأسرة فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحق الفنان أحمد العوضى بأسرة فيلم "لص بغداد" مع النجم محمد امام، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى يتم تصويره حالياً لطرحه فى 2019، حيث يقدم العوضى أحد الأدوار الرئيسية فى العمل.

فيلم "لص بغداد" يعتمد على الأكشن فى الأساس لا يخلو من الكوميديا، ويعد من أبرز الأفلام المقرر طرحها فى 2019 ومتوقع أن ينافس بقوة على شباك التذاكر عند عرضه، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين

وفى سياق متصل أعلن العوضى انضمامه إلى فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع النجم امير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، أيضاً والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ليشارك فى البطولة إلى جانب يسرا اللوزى، هشام سليم، واسلام جمال الذين تعاقدوا على العمل.