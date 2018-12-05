أحمد صلاح حسني ينشر صورة جديدة من "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة من فيلم "الممر" بطولة النجم للنجم أحمد عز. ويظهر أحمد صلاح حسني بشخصية ضابط جيش. يُذكر أن الفنان أحمد عز يصور حاليا دوره في فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة ، وحوار أمير طعيمة، والذي يحكي عن بطولة من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف.



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