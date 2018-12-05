محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع " فيس بوك" فيديو من برنامجه " 8 الصبح" المعروض على قناة " دي إم سي" يوجه به رسالة للفنانة شريهان. وكتب رامي رضوان :كل سنة وإنتي طيبة ومتألقة دايماً وعقبال مليون سنة يا نجمة مصر الاستعراضية الأولى شريهان". يُذكر أن الفنانة شيريهان من مواليد 6 ديسمبر ولدت في القاهرة، تعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.



شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان عن شريهان: نجمة مصر الاستعراضية الأولى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .