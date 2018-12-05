"فكرة بمليون جنيه" تجمع كريم عفيفي وعلي ربيع في رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انضم الفنان كريم عفيفي، لفريق عمل مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي يخوض به الفنان علي ربيع السباق الرمضاني المُقبل، إذ تعاقد كريم رسميًا مع الجهة المنتجة على المشاركة في بطولة العمل.
وفي بيان صحفي اليوم الأربعاء، قال كريم إنه يجسد شخصية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور. ويعد المسلسل التعاون الثاني له مع علي ربيع في الدراما التليفزيونية، بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "سك على إخواتك" رمضان 2018.
"فكرة بمليون جنيه" من تأليف إبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، ويعقد صناع المسلسل جلسات عمل للاستقرار على باقي النجوم المشاركين.
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