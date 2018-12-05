كوكي: اللهجة الصعيدية أرهقتني.. وفاطمة تواجه مواقف تقلب حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل الفنانة "كوكي" تصوير مشاهدها بمسلسل "بحر" الذي تقف للمرة الأولى أمام الفنان ماجد المصري ضمن أحداثه وتقدم خلاله دور فتاة صعيدية.

وقالت "كوكي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تلعب شخصية "فاطمة" الفتاة الصعيدية التي تسكن في إحدى القرى الصعيدية، وشقيقة الفنان ماجد المصري، وتتعرض لمواقف كثيرة تقلب حياتها ضمن أحداث العمل.

وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير قائلة: اندماجها مع اللهجة الصعيدية أصعب ما واجهها خلال التصوير، ولهذا يتواجد معها مصحح اللهجة باستمرار.

وأعربت عن سعادته بالتعاون مع الفنان ماجد المصري، الذي وصفته بأنه متعاون بشكل كبير، ويحرص على سير عجلة التصوير بشكل منتظم.

وأضافت لم يفرق معي مسمى البطولة المطلقة أو البطولة الجماعية، والأهم بالنسبة لي الدور.

مسلسل "بحر" يخوض به ماجد المصري أولى بطولاته في عالم الدراما التليفزيونية، ويشاركه كوكي، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وثراء جبيل وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.