رشا مهدي عن أزمة رانيا يوسف: بنصدر للعالم التخلف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة المصرية رشا مهدي، الهجوم الشديد على الفنانة المصرية رانيا يوسف، بسبب إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

رشا مهدي، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف! أنا بقول نضربها بالنار و نخلص».

وأضافت: «بلاش مبالغة في رد الفعل على تصرف ضد الذوق العام.. إحنا بلد صدرت للعالم الحضارة و العلم و الذوق و الرقي و الفن.. عيب لما دلوقتي نصدر للعالم تخلف و كراهية و غل و تفاهة، سيبنا ايه لداعش؟».

وكانت رانيا يوسف، قد تعرضت لهجوم شديد بسبب فستانها الفاضح في ختام المهرجان، وقام عدد من المحاميين برفع بلاغات ضدها أمام النائب العام.

رانيا يوسف، قدمت اعتذار رسمي لجمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن اتوقع أن يثير كل هذا الغضب».