المحامي سمير صبري يتنازل رسميًا عن البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مثل المحامي سمير صبري، أمام النيابة العامة، وذلك بسبب البلاغ الذي تقدم به ضد الفنانة رانيا يوسف، واتهمها فيها بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فستانها الفاضح في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

سمير صبري، في بداية التحقيق للنيابة العامة عن أي خطأ قانوني غير مقصود صدر منه أثناء مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، و المذاع على قناة mbc مصر، وأثبت في محضر التحقيقات أنه تسرع بالقول أنه سوف يتنازل عن بلاغه.

وأضاف: من الثابت قانونا أن قبول التنازل من عدمه من سلطة النيابة العامة وأن قوله لرانيا يوسف على الهواء أنها قد لا تطلبها النيابة للتحقيق معها يوم الأربعاء إيفاء بهذا التنازل هو قول خطأ حيث أن النيابة العامة هي الوحيدة التي تملك إصدار القرار باستدعاء رانيا من عدمه.

وبعد التحقيقات اثبت تنازله عن البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف، وأن النيابة لها الحق في قبوله من عدمه.

وكان عدد من المحامين قد تقدم ببلاغات ضد رانيا يوسف، بسبب إطلالتها الفاضحة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اتهموها فيها بالتحريض على الفسق والفجور.