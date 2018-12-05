جلسة تصوير تجمع منى زكي وجميلة عوض.. من الأجمل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جميلة عوض جمهورها في صور جديدة لها مع صديقتها الفنانة منى زكي، وذلك عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

الصور كانت أثناء حرض أحد عروض الأزياء «فندي»، وتألقت منى زكي من خلال فستان أسود انيق أبرز جمالها، وأعطاها الشعر الأسود القصير سحرا خاصا.

جميلة عوض اختارت لها طلة مميزة بسيطة، وبدت النجمتان في الصور وكأنهما تتحديان بعضها، وكل منهما ندا للآخرى، وحازت الصور على إعجاب جمهور جميلة الذي أمطرها بعدد من التعليقات وتغزل فيها.

كما نشرت منى عدد من الصور على حسابها الشخصي على موقع أنستجرام، حيث خضعت لجلسة تصوير عقب انتهاء عرض الأزياء، وبدت بماكياجها القوي أكثر توهجا، وأبدى الفانز إعجابهم بطلتها.

جميلة عوض كان آخر ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت الفنانة فستان أقرب لطلة الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

يذكر أن النجمة المصرية منى زكي تستعد حاليا لفيلمها الجديد “ترانيم إبليس”، والذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا، ومصطفى شعبان، وخالد النبوي، وأمينة خليل، وغيرهم.