هنا شيحة تظهر مع طليقة زوجها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية هنا شيحة تريد أن تضع نموذجا جديدا لعلاقة المرأة بطليقة زوجها، وهذا ما فعلته مع طليقة زوجها الفنان أحمد فلوكس.

هنا شيحة التقت رابيا الحرب، طليقة الفنان أحمد فلوكس ووالدة ابنه سيف، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية علقت على الصورة التي نشرتها لهما، وكتبت: «لقد كان يوما جميلا مع الجميلة رابيا»، وبدورها علقت رابيا وقالت: «حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويحميكي بحبك أوي»، فردت هنا شيحة وقالت: «وانتي كمان حبيبتي ربنا يسعدك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي بحبك».

وكانت المغربية رابيا علقت على زواج طليقها من هنا وقالت: «أبو سيف جميل ومحترم وهنا صاحبتي وحبيبتي جميلة من برة وجوه، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة وولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا دي تنشر الإيجابية في كل مكان».

أحمد فلوكس عقد قرانه على الفنانة هنا شيحة في أكتوبر الماضي، في جو عائلي، وقضى الثنائي شهر العسل في دبي، وجاء الزواج بعد قصة حب بينهما بدأت عند عملهما معا في مسلسل «نصيبي وقسمتك».

أحمد فلوكس تزوج من رابيا حربي وأنجب منها ابنه سيف، وانفصل عنها، وتزوجت هنا من قبل من المهندس فوزي العوامري وأنجبت ولدين.