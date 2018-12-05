يارا تنافس بريق نجوم أبوظبي بطلّة زرقاء لامعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اللبنانية يارا في حفل زفاف ملكي احيته لصالح عائلة آل نهيان في أبو ظبي بالإمارات، وحرصت على مشاركة محبيها بصور استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح.
يارا اختارت للزفاف طلّة زرقاء براقة، ارتدت فيها فستان طويل لامع ذو ذيل، مسدلة شعرها الأشقر للخلف بطريقة منحتها طلّة أكثر جاذبية وأنوثة، حيث سرقت الفنانة أنظار حضور الحفل، واشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها، فجمعت بين سحر الصوت وجمال الشكل في ليلة نافست فيها بريق نجوم سماء أبوظبي.
يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.
من ناجية أخرى، حققت يارا نجاحاً كبيراً بتقديمها لأغنية شارة مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعنوان «مين قال»، من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع يحيى يوسف.
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