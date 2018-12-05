هكذا بدت الفنانة أمينة خليل بالحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد حالة النشاط الفني التي شهدتها الفنانة أمينة خليل مؤخرا، يبدو أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

أمينة خليل شاركت محبيها في صورة لها بالعباءة والحجاب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «في رحلة خاصة جدا وقريبة إلى قلبي في هذا التوقيت».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بشكلها في الحجاب وبالعباءة، وتغزل الجمهور في جمالها، وتوقع الفانز أن تكون الفنانة في المملكة العربية السعودية.

أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، وفيلم 122، وقالت إنه سيتم عرض هذه الأفلام في أجازة منتصف العام، وفيلم الكنز تصوره أمينة مع الفنان محمد رمضان.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل السينمائية كان فيلم “البدلة” مع تامر حسني الذي حقق نجاحا كبيرا ويتصدر قائمة إيرادات السينما المصرية.

فيلم «البدلة»، قصة تامر حسني، ومن إخراج محمد العدل، وشارك ببطولته ماجد المصري، دلال عبدالعزيز.

وعلى الصعيد الدرامي شاركت أمينة في الموسم الدرامي الفائت ببطولة مسلسل «ليالي أوجيني»، مع ظافر عابدين وإنجي المقدم.