بوسي: أتعامل كثيرًا مع مثليين في الوسط الفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية بوسي، عن المواقف الطريفة التي تواجهها خلال إحياء حفلات الزفاف، ومن أهمها غيرة العروس منها على زوجها.

بوسي، قالت خلال لقائها في برنامج «تحت السيطرة»، مع الفنانة أروى، والمذاع عبر فضائية «الجديد»: «أواجه غيرة العروس على زوجها بالضحك فقط».

وكشفت خلال الحلقة موقفها من التعامل مع المثليين، قائلة: «هناك بالفعل في الوسط الفني الكثيرين من المثليين، واجد نفسي مضطرة للتعامل معهم، وقناعتي أنها حرية شخصية، ولن أتدخل في شخصهم فليس لي الحق بذلك».

وتابعت: «لا أجد مانع من التعامل معهم طالما أنه لا يوجد إحراج لي أو ما يعرضني للأذى، فكل منا يهتم بإنجاز عمله فقط».

وأكدت بوسي أن شخصيتها تتميز بـ «الجدعنة»، وكانت تقف كثيرا بجانب زوجها السابق، ولكنها الآن لو وجدته يتعرض للضرب في الشارع لن تدافع عنه وستتركه بمفرده، فلا يوجد ما يجمعها به حاليا بعد الانفصال.

وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة، قد قررت مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من المطربة بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها لجلسة 10 ديسمبر.