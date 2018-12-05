جومانا مراد تستعد لاستقبال مولودها في أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة السورية جومانا مراد، الاستقرار برفقة زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، ومولودهما المنتظر والذي اختارت له اسم محمد في دبي.

جومانا من المقرر أن تتوجه في منتصف شهر ديسمبر الجاري إلى أمريكا حيث سيتم ولادتها هناك.

وكانت جومانا مراد، قد كشفت في حوار صحفي لها مؤخرًا أنها ستزوج ابنها من ابنة مواطنتها الفنانة كندة علوش.

وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا كان مسلسل «مدرسة الحب»، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الاولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.

يذكر أن الفنانة السورية تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو في 2013.