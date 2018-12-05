إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، للتحقيق أمام النيابة العامة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، بحضور المحامي شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية.

وضم التحقيق البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضدها يتهمونها بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري

وقررت النيابة إخلاء سبيل رانيا يوسف، بضمان بطاقتها الشخصية بعد التحقيق معها.

يذكر ان البلاغ جاء فيه أن ظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

وكانت رانيا يوسف، قد اعتذرت في بيان أصدرته وأكدت أنها لم تقصد أي إساءة، كما قالت إن السبب في ظهورها بهذا الشكل هو بطانة الفستان الذي رُفعت خلال حركتها، مؤكدة أنها عندما اشترته لم يكن كذلك.