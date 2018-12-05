زوج ورد الخال يتغزل بها على «إنستجرام».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر عازف العود باسم رزق، عن سعادته بالنجاح الذي تحققه زوجته الفنانة ورد الخال، بمسلسلها الجديد «ثورة الفلاحين»، الذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرض الحلقات الأولى منه، وحظي بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

باسم رزق، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «ورد الخال أنتِ علامة فارقة! ليس بدي كون أخر حدا يقلك قديش إنتي رائعة، بس لإني جوزك؟ علامة فارقة ثورة الفلاحين».

واختار باسم رزق، صورة من الحلقة التي شهدت انتقام ورد الخال من مغتصبها في المسلسل بعدما حاول «جيمس» الذي يلعب دوره الممثل وسام صباغ، اغتصابها حيث عاد بها الزمن الى الوراء عندما تعرضت للاغتصاب ما أثر على حياتها وعلى نفسيتها فطورًا نراها حنونة وطورًا مجنونة، وأثناء دفاعها عن نفسها تقتله بطريقة وحشية وفي مشهد مرعب وقوي.

مسلسل «ثورة الفلاحين»، بطولة ايميه صياح، ورد الخال، و باسم مغنية​، وفادي إبراهيم، وكارلوس عازار، وسارة أبي كنعان، و وسام حنا، وتقلا شمعون، ونقولا دانيال، والمسلسل كلوديا مارشيليان، وإخراج فيليب أسمر.