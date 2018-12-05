فوبيا تمنع أروى جودة من دخول المطبخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية أروى جودة، عن تجربتها في المطبخ والسبب الرئيسي حول منعها من دخوله.

أروى جودة، قالت خلال تصريحاتها لمجلة «لها»، إنها ممنوعة من دخول المطبخ وذلك بعدما تسببت بدون قصد منها في إشعال حريق في منزلها خلال تحضيرها أحد الأطباق، عندما نسيت الزيت على النار، ومنذ ذلك الحين وهي ممنوعة من الاقتراب من المطبخ.

وكشفت عن هوياتها بعيدًا عن التمثيل وهي الغناء والرسم، والعزف على الطبلة، كما أنها تحب ممارسة وتعلم رياضيات جديدة، وحول نظام حياتها والحمية التي تتبعها فهي ترفض مبدأ الحرمان من الطعام وتركز في الاعتدال.

كما أكدت أنها لا تحب موقعي «تويتر، وفيس بوك»، وتتواصل مع جمهورها «إنستجرام».

يذكر أن أخر أعمال أروى جودة مسلسل «أبو عمر المصري»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب عز الدين شكري فشير، سيناريو وحوار مريم ناعوم.

«أبو عمر المصري»، ويشارك في بطولة العمل أحمد عز، وأروى جودة، وأمل بوشوشة، وفتحي عبد الوهاب، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي ومحمد سلام، وصبري فواز، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت في مسلسل «هذا المساء»، وشاركها البطولة فيه إياد نصار، حنان مطاوع، أحمد داوود، محمد فراج، أسماء ابو اليزيد، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه.