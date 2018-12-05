شذى حسون تختتم احتفالات اليوم الوطني للإمارات بقفطان ملكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة العراقية شذى حسون في حفل غنائي حاشد، احيته بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

نجمة ستار أكاديمي اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها، وبدت في قمة أناقتها بطلّة تراثية، اختارت فيه القفطان المغربي باللون الذهبي، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها البني بشكل بدت فيه أكثر جاذبية، وهو الـ«لوك» الذي وصفها فيه متابعوها بالأميرة على المسرح.

شذى اعربت عن سعادتها بإحياء الحفل الاختتامي في تعليق على صور من أجواء السهرة، كتبت فيه: «بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، تشرفت باختتام احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.. شكراً لثقتكم وكل عام وإمارات الخير بألف خير».

يُذكر أن أغنية «أحسك أمي» كانت آخر ما طرحته شذى حسون، وهي من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع عمار عدنان، والأغنية من إنتاج روتانا.