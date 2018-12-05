رشا مهدى : "مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف انا بقول نضربها بالنار و نخلص"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اعتذرت النجمة رانيا يوسف عن الفستان الذى ظهرت به فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40، وهو الفستان الذى أحدث ضجة كبيرة بسبب جرأته، ومع ذلك مازالت الأزمة مستمرة، ومازال عدد كبير من الشخصيات العامة سواء الفنية أو الاعلامية وأيضا الرياضية يعلقون على الفستان صاحب الأزمة.

الفنانة رشا مهدى رفضت الهجوم الشرس الذى تعرضت له رانيا يوسف خلال الأسبوع الماضى، وعبرت من خلال تويتر عن هذا الرفض قائلة: "مش المفروض نطالب بحبس رانيا يوسف! انا بقول نضربها بالنار و نخلص، بلاش مبالغه فى رد الفعل على تصرف ضد الذوق العام، احنا بلد صدرت للعالم الحضاره و العلم و الذوق و الرقي و الفن، عيب لما دلوقتي نصدر للعالم تخلف و كراهية و غل و تفاهه، سيبنا ايه لداعش؟".

وكانت رانيا يوسف قد أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه اعتذارها عن ارتدائها فستانا مثيرا فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين.