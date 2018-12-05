ماذا نشرت مايا دياب في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف بتاريخ 3 ديسمبر من كل عام، أحبت الفنانة مايا دياب ان تسلط الضوء على هذا الموضوع المهم من خلال نشرها فيديو لفتاة من ذوي الحاجات الخاصة بترت يديها، ولكن بفعل ارادتها القوية على مواجهة الصعاب قامت بتصوير نفسها وهي تضع مكياجها بهدف توجيه رسالة الى العالم والتوعية حول الاشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة.

علّقت مايا على الفيديو قائلة :”شفت هيدا الفيديو وصرت اتذكر كم مرة قلت “ما بقدر”، “ما إلي خلق” أو “بخليها لغير يوم” ونسيت إنو في ناس خلقت عندها إختلاف وما بحياتها استسلمت أو أجلت شغلة اليوم لبكرا. هيدي البنت لازم تكون قدوة لكتار ولإلي كمان إنو ما نستسلم ودايماً الإنسان يتذكر إنو الحياة حلوة… بس نفهمها“.