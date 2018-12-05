كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:47 مساءً -

شاهد.. القبض على امرأة بحوزتها نصف كيلو “كوكايين” في المدينة المنورة تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمدينة المنورة من ضبط كمية كبيرة من الكوكايين المخدر. وكانت الكمية المضبوطة والتي تقدر بنصف كيلوجرام بحوزة امرأة، حيث أخفت المخدرات داخل حقيبة يدوية صغيرة، وداخل حذائها. ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو لعملية استخراج كميات الكوكايين من الحقيبة، ومن الأحذية حيث كانت مخبأة بصورة محكمة.

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