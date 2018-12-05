شاهدوا أحلام: طبيب التجميل طردني.. وأجسام الخليجيات قابلة للسمنة

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:47 مساءً -

أحلام

نفت الفنانة الإماراتية أحلام ما تردد مؤخرًا بشأن خضوعها لعملية تكميم للمعدة بعد خسارتها الكبيرة للوزن، مؤكدة أنها تخضع لنظام غذائي للتخسيس، ولم تجرِ أي عمليات للحصول على النحافة.

وشددت النجمة الإماراتية، في مقابلة تلفزيونية، على أنها إذا أجرت عملية تكميم للمعدة ستعلن ذلك صراحة ولن تخفي الأمر مثلما يفعل البعض، لافتة إلى أنها خسرت حتى الآن حوالي 15 كيلو ومستمرة في نظامها حتى تخسر 5 أخرى.

وطالبت أحلام الفتيات بعدم الخجل من الاعتراف بإجراء عملية تكميم أو أي عملية تنحيف أخرى لأن أجساد الخليجيات أكثر عرضة للسمنة لأنهن يتناولن الخبز منذ صغرهن بكثرة، متعجبة من بعض النساء اللاتي تعرفهن جيدًا وينكرن إجراء عمليات تكميم ويقلن إن سبب خسارة الوزن هو تعرضهن لوعكة صحية فقط على خلاف الحقيقة.

وحول النظام الذي اتبعته لخسارة الوزن، قالت أحلام إنها تمارس الرياضة وتركض وتسير يوميًا لمدة ساعتين وتتناول فيتامينات، كما أنها تمتنع عن تناول أي كربوهيدرات أو حلويات بعد الثامنة مساء.

ولفتت إلى أنها فكرت في الخضوع لعملية تكميم بالمعدة ولكن الطبيب رفض وقام بطردها لأن وزنها يعتبر مثاليًا مع طولها الذي يبلغ 176 سم ووزنها 80 كيلو، موضحة أنها تبدو في التلفزيون أكثر سمنة من الحقيقة.

وأضافت أن عملية التكميم كانت ستمنعها من الغناء والوقوف على المسرح لمدة 6 أشهر كاملة وقد يصل الأمر إلى سنة، كما أن الجسد يترهل بشكل سيئ بسببها، موضحة أنها تواظب على شرب 4 لترات ماء يوميًا.