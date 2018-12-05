كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 04:47 مساءً -

شاهد.. كاميرا مراقبة يطيح بمغربية ادعت تعرضها للتعنيف من زوجها الأسترالي

استطاعت الشرطة الأسترالية فك لغز قضية أسرية ادعت فيها فتاة مغربية أنها تتعرض للتعنيف والاعتداء البدني من قبل زوجها الباكستاني الأصل.

وترجع التفاصيل حينما تعرف “فيصل خان” الأسترالي من أصل باكستاني على أسماء فتاة عربية “مغربية” عن طريق موقع تعارف إسلامي للراغبين في الزواج وساعدها على الحصول على فيزا دخول أستراليا وتزوج منها لمدة 8 أشهر فغافلته وهربت منه وادعت انها هربت بعد اعتدائه عليها.

في وقت لاحق أظهر مقطع فيديو كذب الزوجة حيث ظهرت بالمقطع وهي تضرب نفسها بلكمات لتسبب عدة كدمات في وجهها في المصعد أثناء هروبها من زوجها وذهبت للشرطة لتتهم زوجها فما كان من الشرطة التي اكتشفت الحقيقة إلا أن تلقي القبض على المدعية المغربية وترحيلها خارج البلاد لوطنها.