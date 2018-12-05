مراد يلدريم يفوز بجائزة أفضل مذيع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ضم الفنان التركي مراد يلدريم، نجاحًا جديدًا إلى نجاحاته الفنية، بعد دخوله مجال الإعلام وحصد أول جائزة له في هذا المجال.

مراد يلدريم، نال جائزة أفضل مذيع لعام 2018 عن تقديمه برنامج «من سيربح المليون»، الذي يقدمه باللغة التركية وحقق به نسبة نجاح كبيرة، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة magazinncom.

الفنان التركي، حضر للحفل برفقة زوجته إيمان الباني، ملكة جمال المغرب، وتألق الثنائي باللون الأسود.

من ناحية أخرى بدأ مراد يلدريم تصوير فيلمه الجديد «العقرب»، في أزبكستان، ويظهر فيه بالجلباب والعقال للمرة الأولى، وكان أخر أعماله على الصعيد السينمائي فيلم «أول قبلة»، والذي تم طرحه نهاية العام الماضي وشارك يلدريم فيه الى جانب الفنانة التركية أوزجي جوريل، أما أخر أعمال يلدريم في التلفزيون فكان مسلسل «عطر الأمس»، والذي شاركته بطولته الفنانة التركية الشهيرة مريم أوزيرلي.

يذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثاني بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وحضر الحفلين عدد من مشاهير تركيا المقربين من مراد.