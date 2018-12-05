وسط شائعة علاقتها بأرجون كابور.. ماليكا أرورا تتخلى عن لقب «خان»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كعادتها تصدرت الفنانة والراقصة ماليكا أرورا خان Malaika Arora قائمة الترند المحلية في الهند على السوشيال ميديا وعناوين الصحف يوم الأحد 2 ديسمبر، ولكن لم تكن بسبب الاشاعات التي تدور حول علاقتها العاطفية مع الممثل أرجون كابور.

جاء تصدر ماليكا هذه المرة بسبب تغيير بسيط قامت به على البروفايل الخاص بها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث أسقطت لقب “خان” من ملفها في Instagram، حيث كانت متزوجة في الممثل ارباز خان، وانفصلت عنه بالطلاق عام 2017.

في الأسبوع الماضي، شاركت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا صورة لنفسها وهي ترتدي قلادة، كانت تحمل الأحرف الأولى من اسمها “AM “.

بعد وقت قصير من نشر ماليكا Malaika الصورة على على Instagram، بدأ الجميع في التكهن بما إذا كانت الأحرف الأولى من “AM” تعني أرجون وماليكا “Arjun وMalaika”، وسرعان ما أوضحت أن الأحرف الأولى من قلادتها ‘MA’ تعني اسمها ‘Malaika Arora’.

كثيرا ما شوهدت ماليكا أرورا و آرجون كابور معا، وكان آخر مشاهدها المستفزة وهي بصحبته على هواء برنامج الواقع الهندي الشهير India’s Got Talent في موسمه الثامن، حيث تعد ارورا أحد محكميه.