نيها دوبيا تنشر صورة لابنتها الرضيعة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد عقد قران في حفل زفاف هادئ في مايو من هذا العام، رحب الممثلان نيها دوبيا وأنجاد بيدي بأول أطفالهما، يوم الأحد 20 نوفمبر 2018 بمستشفى النساء الواقع في منطقة خاري في مومباي.

حتى وقت قريب، كانت نجمة فيلم “Lust Stories” مشغولًة بالتصوير للموسم الثالث من برنامجها الحواري، “No Filter Neha”، الذي يُذاع على شبكة الانترنت.

الأم التي استأنفت العمل بعد أيام فقط من قدوم الطفلة إلى هذا العالم، قد شاركت صورة رائعة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في الصورة، يظهر أنجاد وهو يرتدي ملابس سوداء، ويغفو متعبًا بعد أداء واجباته، في حين ترقد الابنة نائمة على بطنه”.

في 24 أغسطس، شارك بيدي صورة له مع زوجته وهما يعلنان عن حملها، بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، وكتب، “تتحول هذه الشائعات لحقيقة”.

وفي 30 سبتمبر، استضاف بيدي حفلة baby shower لزوجته، وشاركت الصديقة صوفي تشودري بصورة من الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المناسبة،