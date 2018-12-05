شاروخان يتبرع للمعاقين

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شاروخان ليس فقط ملك لبوليوود، لكنه رجل ذو قلب من ذهب، قبل شهرين عندما حضر حدثًا نظمته اللجنة البارالمبية، وفي يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، والذي احتفل باليوم الدولي للمعوقين، تبرع بـ 50 كرسيًا متحركًا.

الرياضية المعاقة “ذيبا مالك” والتي فازت بالميدالية الفضية في تسديده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمعاقين 2016، تحدثت عن دعم شاروخان SRK، قائلة: “خطوة كريمة”وأن”الممثل” لا يسهّل على الرياضيين فحسب، بل يحفز ويزيد من ثقتهم، إننا جميعًا غير مكتملين بطريقة أو أخرى، ومن أجلنا احتضان عيوبنا وتحقيق أهدافنا.

وأضافت الرياضية المعاقة: “إن لهفة هؤلاء الرياضيين هو خطوة إلى الأمام في تحقيق حلم تمثيل الهند في الألعاب البارالمبية”.

وفي السياق، يمتلك شاروخان منظمة غير حكومية تدعى Meer Foundation، وهي تعمل مع النجمة الرياضية ديبا مالك ومؤسساتها، Wheeling Happiness، لتحسين أحوال الرياضيين.

كما توفر مؤسسة خان دعمًا للناجين من الهجمات الحمضية والذين عانوا من إصابات خطيرة بالحروق، والمساعدة في علاجهم الطبي أيضًا لتقديم المساعدة القانونية والتدريب المهني وإعادة التأهيل ودعم سبل كسب العيش.

عندما يتعلق الأمر بالأفلام، سيظهر شاروخان SRK في فيلمه المنتظر Zero الذي من المقرر عرضه على الشاشات في 21 ديسمبر 2018.