الممثل الهندي تايجر شروف يفتتح صالة فنون قتالية

رنا صلاح الدين - ترجمة- متابعات الخليج 365

ترجم الممثل الهندي تايجر شروف Tiger Shroff حبه للفنون القتالية بفتح صالة للألعاب الرياضية والقتالية المعتمدة MMA في مومباي في 1 ديسمبر، جنبا إلى جنب مع شقيقته كريشنا.

قال شروف في بيان “أنا وكريشنا متحمسان بالتساوي لافتتاح وتشغيل صالة للألعاب الرياضية، وقد اجتمعنا معا ليكون لدينا مركز تدريب يركز على فنون القتال المتنوعة MMA”. بحسب موقع gulfnews.

وقالت كريشنا ابنة الممثل جاكي شروف لوكالة الأنباء الهندية “IANS” انها لا تنوي اتباع خطى والدها مثل شقيقها تايجر شروف، في احتراف العمل السينمائي

وأضافت كريشنا، التي تتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن فكرة أن تصبح ممثلة لا “تثير اهتمامها”، رغم أنها ساعدت المخرج أحمد خان في إخراج فيلم “مونا مايكل”، بطولة شقيقها تايجر شروف.

كريشنا في حفل افتتاح مركز تدريب فنون القتال المختلطة الذي افتتحته لـ IANS، قالت أيضاً: “إنني أعيش في فضاء خاص بي، وعندما يتعلق الأمر بالتمثيل، فقد كنت دائمًا واضحة جدًا منذ البداية، أنني لست الشخص الذي يواجه الكاميرا. أنا شخصًا خاصًا جدًا. أحب منطقتي الخاصة”.

من ناحية أخرى، كان عام 2018 مثمرًا للمثل تايجر شروف، فقد عُرض له فيلم‘Baaghi 2’. بدأ تصوير فيلم “Student of the Year 2”، بالإضافة إلى فيلم جديد مع سيدهارث أناند وهريثيك روشان.