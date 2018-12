فيلم Hichki للنجمة راني موخرجي الأكثر مبيعًا على Google Play بالهند

رنا صلاح الدين - ترجمة- متابعات الخليج 365

أعلنت “Google India” يوم الاثنين 3 ديسمبر عن أهم محتوى لهذا العام عبر التطبيقات والألعاب والأفلام والتلفزيون والكتب على “Google Play”.

وجاء فيلم النجمة الهندية راني موخرجي “هيتشكي” Hichki في قائمة أفضل خمسة أفلام تبُاع في الهند على المتجر الإلكتروني الشهير.

كانت الأفلام الأربعة “Black Panther”، “Jumanji: Welcome to the Jungle”، “Justice League”، “Deadpool 2” من بين الخمسة الأوائل.

وقالت “Google” إن تطبيق Drops: Learn 31 new languages الذي تم تنزيله أكثر من مليون مرة في غضون عام تقريبا ظهر كأفضل تطبيق عام 2018، بينما كانت اللعبة الأكثر شعبية بين المستخدمين الهنود هذا العام هي PUBG Mobile.

ومن بين الكتب التي وصلت إلى قائمة الخمسة الأوائل “كيف تجني المال في التجارة اليومية” من تأليف أشواني جوجرال، “أيادي في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات” من إعداد البروفيسور نيليما.

كان الفيلم السينمائى “Hichki”، من بطولة النجمة الهندية راني موخرجي، قد حقق إيرادات ناجحة يقدر يقارب 3 مليون روبية في أول يوم عرضه على الشاشات.

وتدور قصة الفيلم حول معلمة تعاني من متلازمة “توريت” وهي عبارة عن خلل عصبي وراثي يظهر منذ الطفولة المبكرة تظهر أعراضه على شكل حركات عصبية لا إرادية متلازمة يصحبها متلازمات صوتية متكررة مثل “الزغطة”.