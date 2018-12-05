بريانكا شوبرا وزوجها متهمان بـ«القسوة» على الحيوان في حفل زفافهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أثارت منظمة حقوق الحيوانية “بيتا” قلقا بشأن استخدام الحصان والفيلة في زفاف نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس ’ في مدينة جودبور.

ويقال ان الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس قد وصلا على ظهر حصان لحضور حفل الزفاف. بعد مقطع فيديو نشره عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لزفاف النجمين واستخدام المفرقعات النارية والحصان والفيلة.

بيتا الهند نشرت على موقعها الرسمي بموقع تويتر يوم الاثنين 3 ديسمبر، بعد يوم واحد من زواج الثنائي في حفل هندوسي تقليدي: “. عزيزتي بريانكا شوبرا و” نيك جوناس مشهد الفيلة والخيول مع السياط يثير الغضب، لماذا لا تكون حفلات الزفاف خالية من الأحصنة والفيلة، تهانينا، لكننا نأسف لأنه لم يكن يوما سعيدا للحيوانات، “

قبل ذلك، أثار الحديث عن حفل زفاف “نيك/بريانكا”، غضب مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية الذين أشاروا إلى استخدام الألعاب النارية، التي أضاءت سماء جودبور في ليلة 1 ديسمبر - في نفس اليوم الذي تبادل فيه الزوجان العهود بحفل زفاف مسيحي يترأسه والد العريس.

وقد أشار مستخدمو الإنترنت إلى “المعايير المزدوجة” بسبب ما حدث باحتفالات ديوالي هذا العام، فقد حثت بريانكا، وهي مريضة بالربو، الناس على اتباع سياسة “أقل تلوث ” في احتفال بالمهرجان المعارك.

أقامت بريانكا ونيك حفل زفاف لمدة ثلاثة أيام، مع احتفال “حناء” مهندى، ومباراة كريكيت ودية، في قصر عميد بهوان في جودبور. وحضر الاحتفالات العائلة والأصدقاء المقربين.