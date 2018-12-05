سونالي بندر تتعافى من السرطان.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة- متابعات الخليج 365

ابتسمت الممثلة الهندية سونالي بيندر بفرح لكل مستقبليها والباباراتزي الذي كان في انتظارها، لدى وصولها بمطار مومباي يوم الاثنين 3 ديسمبر بعد أن كانت قد غادرت إلى نيويورك طالبة العلاج من مرض السرطان.

شوهدت بمظهر وإطلالة سوداء كاملة، كما أنها لم تغطي رأسها الخالي تماما من الشعر بسبب قوة العلاج التي كانت تتناوله جراء تلك الاصابة المميتة، بالكثير من الثقة والبهجة وانضم إليها زوجها المنتج جولدي بيهل.

أخذ المصورون التقاط عدد كبير من الصور للنجمة العائدة بكل ثقة، بينما كانت سونالي تشق طريقها إلى السيارة وهي تبتسم بحماس وامتنان.

وقالت وكالة ANI للأنباء أن علاج سونالي اكتمال في الوقت الحالي، ولكنها ستجري فحوصات منتظمة. ونقلت الوكالة عن زوجها جولدي بيهل قوله “سونجالي تبلي بلاء حسنا.

وأضاف: “قد عادت بشكل نهائي، إنها تتعافى بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي انتهى العلاج، لكن المرض يمكن أن يعود حتى يتم إجراء فحوصات دورية”.

قبل العودة إلى مومباي، شاركت سونالي صورا لنفسها من المطار وشاركت في رسالة عاطفية تدل على شوقها الكبير لبلادها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت “أنا في طريقي إلى حيث قلبي. إنه شعور لا أستطيع وصفه بالكلمات ولكن سأحاول”.

كانت سونالي، المعروفة بأفلام مثل “Sarfarosh”، و“Hum Saath-Saath Hain” و“Duplicate”، قد خاضت معركة شجاعة ضد السرطان من الدرجة الثالثة لعدة أشهر، حيث أعلنت سونالي في وقت سابق من هذا العام أنها تم تشخيص إصابتها بسرطان الدرجة الثالثة.