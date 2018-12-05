أميتاب باتشان يبدأ تصوير فيلمه الجديد «Jhund»

رنا صلاح الدين - ترجمة- متابعات الخليج 365

بدأ النجم الكبير اميتاب باتشان Amitabh Bachchan تصوير مشاهد فيلمه الجديد Jhund للمخرج السينمائي ناجراج مانجول Nagraj Manjule في ناجبور.

شارك الممثل يوم الاثنين 3 ديسمبر متابعيه على حسابه الرسمي بموق التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة بها بعض الصور الفوتوغرافية لنفسه في أثناء توجهه إلى تصوير الفيلم، الذي تشير تقارير أنه يستند إلى حياة فيجاي بارس، مؤسس منظمة Slum Soccer غير الحكومية، وهي منظمة تستخدم كرة القدم -كوسيلة مثالية تتخطى بها العرق والدين واللغة

في وقت سابق تحدث المخرج عن قيمة وجود باتشان بأحد أفلامه، وقال: “لا يوجد ممثل آخر يناسب هذا الدور، فقط السيد باتشان يمكن أن يضيف لهذه الشخصية”.

وأضاف: “أقوم في الفيلم بالجمع بين أجيال مختلفة، لأنني معروف بالعمل مع المواهب الجديدة، وسيكون الجمع بين السيد باتشان والفريق الشاب أمرًا نتطلع إليه “.

ينتج فيلم Jhund شركة T-Series للمنتج بوشان كومار، بالتعاون مع Savita Raj Hiremath و، Taandav Films Entertainment Ltd، كما يشارك النجم السبعيني في فيلم Badla جنبا إلى جنب مع الممثلة تابسي بانو.