أسباب استقالة المساعدة الشخصية لميجان ماركل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت ميليسا توباتي، المساعدة الشخصية لميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، باستقالتها لعدم قدرتها على التأقلم مع متطلبات ميجان.

ووفقا لتقارير فقد كشفت مصادر من داخل القصر الملكي البريطاني، أن ميليسا انهارت من البكاء بسبب الضغوط النفسية التي تتعرض لها من قبل ميجان ماركل.

ميليسا كتبت في إخطارها بالاستقالة أنها تحملت “أكثر من اللازم”، وإنها وضعت تحت ضغوط ومطالب كبيرة من قبل دوقة “ساسكس” على مدار الـ6 أشهر الماضية وانتهى بها المطاف إلى قرار ترك مهامها بالقصر.

ميليسا البالغة من العمر 39 عاما، كانت قد لعبت دوراً محورياً في نجاح الزفاف الملكي في مايو الماضي، وكانت قد عملت أيضا كأحد حكام في برنامج المسابقات الشهير “إكس فاكتور”، بالإضافة إلى دورها في تنظيم زفاف ميجان والأمير هاري، والذي استقطب العديد من المشاهير.

كاتب السيرة الملكية “روبرت جوبسون”، قال عن تفاصيل الفترة التي سبقت الزفاف، إن استعدادات ميجان للزواج كانت مرهقة للغاية لدرجة أن هاري أصبح يسبب الإزعاج للموظفين ويرفع صوته في بعض الأحيان قائلا: “ما تريده ميجان، تحصل عليه.

استقالة ميليسا جاءت وسط عدد لا يحصى من التقارير حول سلوك ميجان القاسي تجاه الجميع داخل القصر الملكي، منذ أصبحت واحدة من أفراد العائلة المالكة، وكان من أبرزهم معاملتها الفظة لأحد أفراد حاشية كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، زوجة الأمير ويليام، أثناء تجربة طفلتها الأميرة شارلوت فستانها، مما تسبب في بكاء كيت والخروج غاضبة.