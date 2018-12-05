الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يهدي أردوغان السيف المقلد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره التركي رجب طيب اردوغان، “السيف المقلد”، وذلك خلال زيارة الأخير للعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

الرئيس الفنزويلي مادورو، قلد أردوغان أرفع وسام في الدولة، كما منحه سيفا مقلدا طبق الأصل خاص بسيمون بوليفار، بطل استقلال أمريكا الجنوبية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدوره وصف نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ”سيمون بوليفار الحديث”، الذي سيهزم كل الهجمات ضده، وذلك في ختام أول زيارة رسمية له إلى كراكاس، تخللها توقيع اتفاقات تعاون بين البلدين.. مؤكدا دعمه لمادورو الذي تُواجه بلاده عقوبات أمركية وأزمة اقتصادية حادة.

رجب طيب أردوغان، تقدم بالشكر للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقال في كلمة له: إن الوسام والسيف سيبقيان بالنسبة لي رمزا خالدا للاتصالات بين بلدينا وشعبنا.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي مادورو، كان قد رد على ممثلي السلطات الأمريكية، ورئيس كولومبيا ورئيس منظمة الدول الأمريكية بعدما أطلقوا عليه مادورو صفة “الديكتاتور”، حيث قال: إنه ليس ديكتاتورا بل شخصا متواضعا.. مضيفا لا يهمني عندما يطلقون عليّ صفة ديكتاتور، أولئك الذين يقولون لي أنا ديكتاتور، فليذهبوا إلى الجحيم، أنا رجل متواضع، نشأ على الكفاح وقيم سيمون بوليفار، أنا لا يمكن أن أكون دكتاتوراً أبداً.