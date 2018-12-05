وفاة والد الفنان الكويتي حسين المهدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان الكويتي حسين المهدي بوفاة والده صباح الأربعاء 5 ديسمبر، وذلك بعد صراع مع المرض.

الفنان الكويتي أعلن هذا الخبر الحزين لجمهوره، على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله.. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضاف: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج: حميد أحمد محمد المهدي.. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته”.

وتابع: “ستقام صلاة الجنازة في مقبرة صليبخات (الجعفرية) بعد صلاة العصر اليوم والدفن في النجف الأشرف.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد سارع عدد من نجوم الفن، إلى تعزية حسين المهدي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان من بينهم الفنان القدير داود حسين، والفنانة فاطمة الصفي، والفنانة أحلام حسن، والفنان عبدالله بهمن، والفنان محمد الرمضان، وغيرهم.

يذكر أن حسين المهدي قد خاص السباق الرمضاني الماضي بعملين دراميين، الأول مسلسل “مع حصة قلم”، من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدال، والمسلسل الثاني “عبرة شارع”، من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.