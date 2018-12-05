حركة ناشطة في مكاتب المنتج مفيد الرفاعي ومسلسلات بالجملة

Dec 05, 2018
يبدو أنّ شركة MR7 للإنتاج والمنتج مفيد الرفاعي يحضران لمجموعة إنتاجات درامية جديدة، حيث رصدنا حركة كتّاب ومؤلفين ومخرجين لبنانيين وسوريين في مكاتب الشركة، وعلمنا أنّ الشركة تحضّر لعمل رمضانيّ ضخم تعلن عنه قريباً، كما بدأ فريق العمل يقرأ بتفريغ عدد من النصوص استعداداً لانطلاق تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلمنا أنّ هذه الأعمال ستضمّ ممثلين ونجوم كبار من لبنان ومصر وسوريا، بعضها سيعرض في رمضان 2019، وأخرى خارج السباق الرمضاني؟
فما الذي تحضّر له MR7؟
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