شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ الفنان السورى مهند قطيش من حادث سير مروع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان والمخرج السورى مهند قطيش، لحادث مروع بسيارته، لكن أنقذته العناية الإلهية وأصيب بكدمات نقل على أثرها للمستشفى، وكان الممثل خالد القيش، صديق الفنان المصاب، أعلن عبر حسابه على فيس بوك إصابة قطيش، قائلا: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيدة جدا، الحمد لله على السلامة أبو جود الحبيب".





كما طمأنت جودى قطيش ابنة الفنان المصاب جمهور والدها، قائلة: "الحمد لله على السلامة يا أغلى من روحى، بابا صار منيح الحمد لله وبخير، بعتذر إذا ما قدرت أرد على حد".





وقدم قطيش العديد من الأدوار فى عدد من المسلسلات والأفلام السورية، منها أبناء القهر، الزير سالم، الخربة مع الفنان القدير دريد لحام، صعود القمر، المرسى، كما أخرج فيلمين هما "وطن حاف" و"رومنتيكا".