شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك يا معلم.. هكذا هنأ ناصيف زيتون سلطان الطرب بأغنية "ملكة جمال الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب السورى ناصيف زيتون، سلطان الطرب جورج وسوف، على أغنيته التى طرحها مؤخرا بعنوان "ملكة جمال الروح"، ونشر زيتون عبر أستورى حساب انستجرام الخاص به، مقطع من فيديو كليب الأغنية، مصحوبة بتعليق: "ألف مبروك يا معلم".



ناصيف زيتون

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية "ملكة جمال الروح" وهى من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد العطافى، من إخراج جاد شويرى، كما أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بأحد المسارح فى مدينة الشروق، قدم خلاله باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها "طبيب جراح، عادى يا دنيا، بيسألونى عليك" وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين"، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".